1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL yardım başvuruları başladı mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Bayram ikramiyesi emekli ve bazı hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki defa ödeniyor. Son zam ile birlikte bayram ikramiyesi 2000 TL'ye yükseltilmişti.