1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL yardım başvuruları başladı mı?
Bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL yardım başvuruları başladı mı? soruları yanıt arıyor. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Bayram ikramiyesi emekli ve bazı hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki defa ödeniyor. Son zam ile birlikte bayram ikramiyesi 2000 TL'ye yükseltilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada vatandaşlara yeni müjdelerinin olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin üzerinde çalıştığı müjdelerden birinin öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı olduğu konuşuluyor.
Hal böyle olunca 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 100 TL bayram harçlığı verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL yardım başvuruları başladı mı? soruları sorulmaya başlandı.
Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öğrencilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1000’er TL’den 2000 TL bayram harçlığı ödenmesi planlanıyor.