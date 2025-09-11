11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 11 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, güncel litre fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler, akaryakıt maliyetini doğrudan etkilerken, ÖTV ve KDV oranları da pompa fiyatlarını belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. 11 Eylül 2025’te benzin, motorin veya LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI 📊
Benzin: 53,00 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 26,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI 📊
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,21 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA 📊
Benzin: 53,81 TL
Motorin: 55,34 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR 📊
Benzin: 54,14 TL
Motorin: 55,66 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı, ardından KDV eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.