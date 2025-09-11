11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler, akaryakıt maliyetini doğrudan etkilerken, ÖTV ve KDV oranları da pompa fiyatlarını belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. 11 Eylül 2025’te benzin, motorin veya LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.