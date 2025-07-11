11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol ve dolar kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 9 Temmuz’da motorine yapılan 1,20 TL’lik zammın ardından motorin fiyatı birçok ilde 55 TL’yi aştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Temmuz ayının ilk haftasında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından motorin ve benzin fiyatları artmaya devam ediyor.
9 Temmuz 2025’te motorine 1,20 TL zam gelmiş, bu artış sonrası fiyatlar birçok şehirde 55 TL’yi aşmıştı.
İşte 11 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 51,22 TL/LT
Motorin: 53,56 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 51,08 TL/LT
Motorin: 53,45 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT
Ankara:
Benzin: 51,91 TL/LT
Motorin: 54,44 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT
İzmir:
Benzin: 52,24 TL/LT
Motorin: 54,78 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT
Brent petrol fiyatındaki oynaklık ve döviz kurundaki yukarı yönlü seyir devam ettiği sürece, akaryakıt fiyatlarının da güncellenmeye devam etmesi bekleniyor.