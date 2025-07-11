11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol ve dolar kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 9 Temmuz’da motorine yapılan 1,20 TL’lik zammın ardından motorin fiyatı birçok ilde 55 TL’yi aştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? - Resim: 1

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Temmuz ayının ilk haftasında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından motorin ve benzin fiyatları artmaya devam ediyor.

9 Temmuz 2025’te motorine 1,20 TL zam gelmiş, bu artış sonrası fiyatlar birçok şehirde 55 TL’yi aşmıştı.

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11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? - Resim: 2

İşte 11 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,22 TL/LT
Motorin: 53,56 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT

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11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? - Resim: 3

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,08 TL/LT
Motorin: 53,45 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT

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11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? - Resim: 4

Ankara:

Benzin: 51,91 TL/LT
Motorin: 54,44 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT

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11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? - Resim: 5

İzmir:

Benzin: 52,24 TL/LT
Motorin: 54,78 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT

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11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? - Resim: 6

Brent petrol fiyatındaki oynaklık ve döviz kurundaki yukarı yönlü seyir devam ettiği sürece, akaryakıt fiyatlarının da güncellenmeye devam etmesi bekleniyor.

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