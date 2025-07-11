11 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Temmuz ayının ilk haftasında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından motorin ve benzin fiyatları artmaya devam ediyor.

9 Temmuz 2025’te motorine 1,20 TL zam gelmiş, bu artış sonrası fiyatlar birçok şehirde 55 TL’yi aşmıştı.