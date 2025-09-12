12 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında belirleyici olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, her gün benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merakla takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan
12 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeyi sürdürüyor.

Araç sahipleri, Google ve benzeri arama motorlarında “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “LPG fiyatlarında son durum” gibi sorgularla güncel rakamları araştırıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) ⛽

Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) ⛽

Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL

ANKARA ⛽

Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL

İZMİR ⛽

Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL

