12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu: İşte benzin, motorin ve lpg’de son durum
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sonrası gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. 12 Kasım itibarıyla benzin, motorin ve lpg fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. İşte üç büyük şehirde güncel fiyatlar...
Yayınlanma:
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vergi oranlarındaki değişiklikler de pompa fiyatlarını doğrudan belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.
12 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt ürünlerinde mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyor.
12 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla üç büyük şehirde akaryakıt litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.75 TL
Motorin: 57.61 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.59 TL
Motorin: 57.48 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.60 TL
Motorin: 58.64 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.94 TL
Motorin: 58.98 TL
LPG: 27.53 TL