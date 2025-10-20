1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!

32 günlük vadede 1 milyon 250 bin TL’sini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasında faiz rekabeti kızıştı. İşte 20 Ekim 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduatta bankaların faiz oranları, net getirileri ve vade sonu tutarlarıyla güncel tablo...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 1

Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların dikkatini kısa vadeli mevduat hesaplarına yönlendirdi.

1 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 2

Bankalar, özellikle 1 milyon TL üzerindeki birikim sahiplerine özel oranlar sunarken, 32 gün vade en çok tercih edilen seçenek haline geldi.
Son güncellemeye göre, %48’e ulaşan faiz oranlarıyla bankalar adeta yüksek faiz savaşı veriyor.

2 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 3

İşte 1.250.000 TL’lik yatırımın 32 gün sonunda getirisi ile en avantajlı bankalar listesi...

3 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 4

Anadolubank
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.397,26 TL

4 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 5

Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 40.400,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.400,19 TL

5 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 6

Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 37.605,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.605,25 TL

6 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 7

Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 38.016,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,30 TL

7 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 8

CEPTETEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 37.194,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.194,35 TL

8 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 9

HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 38.852,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.852,94 TL

9 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 10

Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL

10 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 11

ON Dijital Bankacılık
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 36.452,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.452,89 TL

11 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 12

QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 35.404,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.404,93 TL

12 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 13

Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL

13 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 14

İş Bankası
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 39.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.328,77 TL

14 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 15

Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL

15 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 16

Hayat Finans
Avantajlı Hesap – Standart Vadeli Hesap

Kâr Payı Oranı: %41,18
Aylık Getiri: 37.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.231,23 TL

16 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 17

Enpara.com
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 37.068,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.068,49 TL

17 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 18

Halkbank
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.260,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.260,27 TL

18 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 19

VakıfBank
ARI Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 20.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.270.794,52 TL

19 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 20

getirfinans
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 33.433,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.433,97 TL

20 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 21

Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 34.719,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.719,65 TL

21 22
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 22

DenizBank
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 40.006,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.006,85 TL

22 22
mevduat faiz