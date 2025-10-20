1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!

Bankalar, özellikle 1 milyon TL üzerindeki birikim sahiplerine özel oranlar sunarken, 32 gün vade en çok tercih edilen seçenek haline geldi.

Son güncellemeye göre, %48’e ulaşan faiz oranlarıyla bankalar adeta yüksek faiz savaşı veriyor.