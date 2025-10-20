1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!
32 günlük vadede 1 milyon 250 bin TL’sini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasında faiz rekabeti kızıştı. İşte 20 Ekim 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduatta bankaların faiz oranları, net getirileri ve vade sonu tutarlarıyla güncel tablo...
Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların dikkatini kısa vadeli mevduat hesaplarına yönlendirdi.
Bankalar, özellikle 1 milyon TL üzerindeki birikim sahiplerine özel oranlar sunarken, 32 gün vade en çok tercih edilen seçenek haline geldi.
Son güncellemeye göre, %48’e ulaşan faiz oranlarıyla bankalar adeta yüksek faiz savaşı veriyor.
İşte 1.250.000 TL’lik yatırımın 32 gün sonunda getirisi ile en avantajlı bankalar listesi...
Anadolubank
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.397,26 TL
Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 40.400,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.400,19 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 37.605,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.605,25 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 38.016,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,30 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 37.194,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.194,35 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 38.852,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.852,94 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL
ON Dijital Bankacılık
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 36.452,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.452,89 TL
QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 35.404,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.404,93 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
İş Bankası
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 39.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.328,77 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
Hayat Finans
Avantajlı Hesap – Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,18
Aylık Getiri: 37.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.231,23 TL
Enpara.com
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 37.068,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.068,49 TL
Halkbank
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.260,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.260,27 TL
VakıfBank
ARI Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 20.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.270.794,52 TL
getirfinans
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 33.433,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.433,97 TL
Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 34.719,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.719,65 TL
DenizBank
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 40.006,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.006,85 TL