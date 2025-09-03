1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? İşte banka banka net getiri!

Türkiye’de yatırımcılar için kısa vadede risksiz kazanç sağlayan enstrümanların başında vadeli mevduat hesapları geliyor. Özellikle 1 milyon TL üzerindeki tutarlarla açılan vadeli hesaplarda, faiz oranları %36 ile %48 arasında değişiyor.

Peki, 1.250.000 TL’lik bir yatırım 32 gün sonunda hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte en güncel faiz oranları ve bankalara göre net kazançlar: