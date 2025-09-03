1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? İşte banka banka net getiri!
Yüksek faiz arayanlar için 1.250.000 TL’nin 32 gün vadede sağlayacağı net getiriler belli oldu. Bankaların faiz oranları ve vade sonu kazançları arasında dikkat çeken farklar oluştu.
Türkiye’de yatırımcılar için kısa vadede risksiz kazanç sağlayan enstrümanların başında vadeli mevduat hesapları geliyor. Özellikle 1 milyon TL üzerindeki tutarlarla açılan vadeli hesaplarda, faiz oranları %36 ile %48 arasında değişiyor.
Peki, 1.250.000 TL’lik bir yatırım 32 gün sonunda hangi bankada ne kadar kazandırıyor? İşte en güncel faiz oranları ve bankalara göre net kazançlar:
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 38.838,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.838,82 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 36.452,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.452,89 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 38.016,3 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,3 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 36.349,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.349,02 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 39.730,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.730,32 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 35.503,69 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.503,69 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 40.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.684,93 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 35.802,74 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.802,74 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 39.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.328,77 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.282.547,95 TL