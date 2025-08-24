1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! İşte banka banka getiriler
1.250.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık getiriler belli oldu. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 32 gün sonunda kazanılacak tutarlar…
1.250.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları ve getirileri belli oldu.
İşte banka banka aylık getiriler:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 38.838,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.838,82 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 36.452,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.452,89 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 36.288,28 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.288,28 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 38.039,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.039,67 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 37.194,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.194,35 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 39.730,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.730,32 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 41.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.136,99 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 40.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.684,93 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL
Enpara
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 39.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.328,77 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %43,35
Aylık Getiri: 39.193,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.193,15 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.282.547,95 TL