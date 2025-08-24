1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! İşte banka banka getiriler

1.250.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık getiriler belli oldu. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 32 gün sonunda kazanılacak tutarlar…

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
1.250.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları ve getirileri belli oldu. 

İşte banka banka aylık getiriler:

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 38.838,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.838,82 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 36.452,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.452,89 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 36.288,28 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.288,28 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 38.039,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.039,67 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 37.194,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.194,35 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 39.730,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.730,32 TL

Akbank

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 41.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.136,99 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 40.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.684,93 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL

Enpara

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 39.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.328,77 TL

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %43,35
Aylık Getiri: 39.193,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.193,15 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.282.547,95 TL

