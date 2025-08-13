13 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve ABD’den gelen ılımlı enflasyon verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi ile yükselişini sürdürüyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü gram altın 4.389 TL, ons altın 3.351 dolar seviyesinde işlem gördü.
Küresel piyasalar, bu hafta yapılması planlanan ABD–Rusya görüşmelerine odaklanırken; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.
ALTINDA SON DURUM
Dolardaki zayıflama ve ABD’den gelen ılımlı enflasyon verileri, altın fiyatlarına yukarı yönlü destek sağladı. Yatırımcılar haftanın üçüncü işlem gününde altının seyrini yakından takip ediyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın: Alış 4.389,18 TL – Satış 4.389,60 TL
Ons Altın: Alış 3.350,93 USD – Satış 3.351,31 USD
Çeyrek Altın: Alış 7.167,00 TL – Satış 7.236,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.333,00 TL – Satış 14.472,00 TL
Tam Altın: Alış 28.116,85 TL – Satış 28.671,46 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.578,00 TL – Satış 28.811,00 TL
Ata Altın: Alış 28.995,50 TL – Satış 29.726,85 TL