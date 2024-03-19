14.425 TL hesaplara geçiyor! SSK-Bağ-Kur emeklisi fark etmiyor

Emekli vatandaşlar bankaların promosyon kampanyalarını inceleyerek kendilerine sunulan kolaylıkları araştırıyor. Promosyon ödemeleri dışında özel faiz oranları, ücretsiz bankacılık hizmetleri, sigorta avantajları ve diğer birçok kolaylık emeklilerin öncelikleri arasında yer alıyor. Aldıkları düşük maaş ile geçinemeyen binlerce emekli, bankalar ile anlaşma yaparak ödenen en yüksek promosyonu almaya çalışıyor. Peki hangi banka emeklilere ne vaat ediyor?