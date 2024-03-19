14.425 TL hesaplara geçiyor! SSK-Bağ-Kur emeklisi fark etmiyor
10 bin TL ile 25 bin TL arasında emekli maaşı alanlara ödenecek promosyonlar resmiyet kazandı. Bankaların duyurduğu listeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.425 TL'ye kadar ödeme yapılacak. İşte bankaların güncel promosyon ödeme tutarları...
Bankalar, emeklilere çekici promosyonlar sunarak müşteri tabanlarını genişletme stratejilerini geliştiriyor. Yeni promosyonlardan faydalanmak isteyen SSK veya Bağ-Kur emeklilerinin, bankaların belirlediği koşulları Mart ayının sonuna kadar yerine getirmeleri gerekiyor.
Emekli vatandaşlar bankaların promosyon kampanyalarını inceleyerek kendilerine sunulan kolaylıkları araştırıyor. Promosyon ödemeleri dışında özel faiz oranları, ücretsiz bankacılık hizmetleri, sigorta avantajları ve diğer birçok kolaylık emeklilerin öncelikleri arasında yer alıyor. Aldıkları düşük maaş ile geçinemeyen binlerce emekli, bankalar ile anlaşma yaparak ödenen en yüksek promosyonu almaya çalışıyor. Peki hangi banka emeklilere ne vaat ediyor?
Her banka SSK ve BAĞ-KUR emeklileri başta olmak üzere aldıkları aylık oranında nakit ödeme, düşük faiz ya da ücretsiz işlem yapmak gibi ayrı ayrı avantajlar sunuyor. İşte bazı bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları...
Akbank
Banka emeklilere 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar promosyon ödüyor. Nakit promosyon ödemesine ek olarak kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi avantajlar veriliyor.