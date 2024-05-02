15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu 33 ilde arsa satışı için harekete geçti. Yatırım yapmak isteyenler en az 15 bin TL Muhammen bedel ile fırsattan yararlanarak açık artırmaya katılabilecek.
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Ev ve arsa fiyatları adeta uçuşa geçti yatırım yapmak imkansız hale geldi. Konut kredilerinin de artması ile vatandaş arsalara yönelmeye başladı. İmarlı arsa alanlar kendi konutlarını inşa edebiliyor.
Tam bu noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyor.
KDV’den muaf şekilde 391 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar hem konut yapımı için hem de ticaret, sanayi, turizm tesis alanı olarak kullanılabilecek. İşte arsaların satılacağı iller ve Muhammen bedelleri...
TOKİ FIRSATLARINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
TOKİ'den arsa alıp yatırım yapmak isteyenler için geri sayım başladı. 7 Mayıs ve 8 Mayıs 2024 tarihlerinde açık artırmalar başlayacak.