15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Ancak 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Araç sahiplerinin merakla takip ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtı yine değişmedi. Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar sabit kaldı.
Buna göre, benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.
15 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) ⛽
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) ⛽
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA ⛽
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR ⛽
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL