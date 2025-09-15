15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. Ancak 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 1

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği “Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtı yine değişmedi. Türkiye’nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar sabit kaldı.

1 7
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 2

Buna göre, benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.

2 7
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 3

15 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

3 7
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 4

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) ⛽

Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL

4 7
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 5

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) ⛽

Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL

5 7
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 6

ANKARA ⛽

Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL

6 7
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum - Resim: 7

İZMİR ⛽

Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL

7 7
benzin akaryakıt