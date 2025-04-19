1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında yükseliş yaşandı. 1,5 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, 32 günlük vadede elde edilebilecek net kazançlar ve en yüksek faiz oranları belirlendi.
TCMB'nin politika faizini %42,5'ten %46'ya yükseltmesi, bankaların mevduat faiz oranlarını artırmalarına neden oldu. Bu gelişme, yatırımcıların vadeli mevduat hesaplarına olan ilgisini artırdı.
İşte 32 günlük vadeli mevduat hesapları için bankaların sunduğu faiz oranları:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.543.595 TL
Net Kazanç 43.595 TL
ODEA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.553.096 TL
Net Kazanç 53.096 TL
TEB
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç53.655 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 1.549.742 TL
Net Kazanç 49.742 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.551.419 TL
Net Kazanç 51.419 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 1.551.978 TL
Net Kazanç 51.978 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.544.153 TL
Net Kazanç 44.153 TL
VAKIFBANK
Kar Oranı % 34,36
Vade Sonu Tutar 1.538.408 TL
Net Kazanç 38.408 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.544.712 TL
Net Kazanç 44.712 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,47
Vade Sonu Tutar 1.537.413 TL
Net Kazanç 37.413 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.535.770 TL
Net Kazanç 35.770 TL