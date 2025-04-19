1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında yükseliş yaşandı. 1,5 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, 32 günlük vadede elde edilebilecek net kazançlar ve en yüksek faiz oranları belirlendi.​

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 1

TCMB'nin politika faizini %42,5'ten %46'ya yükseltmesi, bankaların mevduat faiz oranlarını artırmalarına neden oldu. Bu gelişme, yatırımcıların vadeli mevduat hesaplarına olan ilgisini artırdı.​

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 2

İşte 32 günlük vadeli mevduat hesapları için bankaların sunduğu faiz oranları:

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.543.595 TL
Net Kazanç 43.595 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 6

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.553.096 TL
Net Kazanç 53.096 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 10

FİBA BANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç53.655 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 11

ON Plus

Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 1.549.742 TL
Net Kazanç 49.742 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 12

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.551.419 TL
Net Kazanç 51.419 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 14

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 15

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 1.551.978 TL
Net Kazanç 51.978 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 16

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 17

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.544.153 TL
Net Kazanç 44.153 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 18

VAKIFBANK

Kar Oranı % 34,36
Vade Sonu Tutar 1.538.408 TL
Net Kazanç 38.408 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 19

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.544.712 TL
Net Kazanç 44.712 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 20

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,47
Vade Sonu Tutar 1.537.413 TL
Net Kazanç 37.413 TL

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1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? Getirisi beklentinin üzerinde! - Resim: 21

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.535.770 TL
Net Kazanç 35.770 TL

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