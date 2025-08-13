1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka kazanç listesi

Türkiye’de faiz oranları rekor seviyelere çıkarken, 1,5 milyon TL’sini vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların aylık kazancı dudak uçuklatıyor. İşte banka banka yapılan hesaplamalar...

Simge Sarıyar
Yüksek faiz döneminde mevduat yatırımcıları için kazanç tablosu netleşti. 1 milyon 500 bin TL’sini vadeli mevduat hesabına yatıranların 1 ay sonunda elde edeceği getiri, tercih edilen bankaya göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Güncel faiz oranları ve net kazançlar üzerinden yapılan karşılaştırma, yatırımcılara en avantajlı seçeneği görme fırsatı sunuyor.

İşte banka banka 1,5 milyon TL’nin aylık getirisi…

Alternatif Bank

Faiz oranı: %49
Aylık getiri: 47.803,25 TL
Vade sonu: 1.547.803,25 TL

ON Plus

Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 44.135,79 TL
Vade sonu: 1.544.135,79 TL

CEPTETEB

Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 45.792,36 TL
Vade sonu: 1.545.792,36 TL

Odea

Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 44.928,35 TL
Vade sonu: 1.544.928,35 TL

GetirFinans

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 46.492,93 TL
Vade sonu: 1.546.492,93 TL

HSBC

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 47.365,10 TL
Vade sonu: 1.547.365,10 TL

Akbank

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 50.719,56 TL
Vade sonu: 1.550.719,56 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %45,5
Aylık getiri: 50.159,43 TL
Vade sonu: 1.550.159,43 TL

DenizBank

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 48.821,92 TL
Vade sonu: 1.548.821,92 TL

QNB

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 43.939,73 TL
Vade sonu: 1.543.939,73 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 48.279,45 TL
Vade sonu: 1.548.279,45 TL

Hayat Finans

Kâr payı oranı: %44,17
Aylık getiri: 47.921,42 TL
Vade sonu: 1.547.921,42 TL

Enpara.com

Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 47.736,99 TL
Vade sonu: 1.547.736,99 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 47.736,99 TL
Vade sonu: 1.547.736,99 TL

İş Bankası

Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 40.142,47 TL
Vade sonu: 1.540.142,47 TL

