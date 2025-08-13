1,5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka kazanç listesi
Türkiye’de faiz oranları rekor seviyelere çıkarken, 1,5 milyon TL’sini vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcıların aylık kazancı dudak uçuklatıyor. İşte banka banka yapılan hesaplamalar...
Yüksek faiz döneminde mevduat yatırımcıları için kazanç tablosu netleşti. 1 milyon 500 bin TL’sini vadeli mevduat hesabına yatıranların 1 ay sonunda elde edeceği getiri, tercih edilen bankaya göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Güncel faiz oranları ve net kazançlar üzerinden yapılan karşılaştırma, yatırımcılara en avantajlı seçeneği görme fırsatı sunuyor.
İşte banka banka 1,5 milyon TL’nin aylık getirisi…
Alternatif Bank
Faiz oranı: %49
Aylık getiri: 47.803,25 TL
Vade sonu: 1.547.803,25 TL
ON Plus
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 44.135,79 TL
Vade sonu: 1.544.135,79 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 45.792,36 TL
Vade sonu: 1.545.792,36 TL
Odea
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 44.928,35 TL
Vade sonu: 1.544.928,35 TL
GetirFinans
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 46.492,93 TL
Vade sonu: 1.546.492,93 TL
HSBC
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 47.365,10 TL
Vade sonu: 1.547.365,10 TL
Akbank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 50.719,56 TL
Vade sonu: 1.550.719,56 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %45,5
Aylık getiri: 50.159,43 TL
Vade sonu: 1.550.159,43 TL
DenizBank
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 48.821,92 TL
Vade sonu: 1.548.821,92 TL
QNB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 43.939,73 TL
Vade sonu: 1.543.939,73 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 48.279,45 TL
Vade sonu: 1.548.279,45 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %44,17
Aylık getiri: 47.921,42 TL
Vade sonu: 1.547.921,42 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 47.736,99 TL
Vade sonu: 1.547.736,99 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 47.736,99 TL
Vade sonu: 1.547.736,99 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 40.142,47 TL
Vade sonu: 1.540.142,47 TL