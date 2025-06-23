1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi

Bankalar arası rekabetin etkisiyle özellikle yüksek tutarlı mevduatlara yönelik faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, döviz veya borsa riskine girmeden parasını kısa vadede değerlendirmek için yeniden mevduat hesaplarına yöneliyor.