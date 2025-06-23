1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi

Mevduat faizleri yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. Peki 1 milyon 500 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 gün vadeli mevduatta ne kadar net kazanç elde edebilir? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta TCMB politika faiz oranını sabit bırakma kararı aldı. Bu karar sonrası gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi. 

1 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 2

Bankalar arası rekabetin etkisiyle özellikle yüksek tutarlı mevduatlara yönelik faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, döviz veya borsa riskine girmeden parasını kısa vadede değerlendirmek için yeniden mevduat hesaplarına yöneliyor.

2 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 3

1.5 MİLYON TL’LİK MEVDUAT 32 GÜNDE NE KAZANDIRIYOR?

İşte 1 milyon 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi:

3 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 4

GETİR FİNANS

Faiz Oranı %49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL

4 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 5

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 1.557.008 TL
Net Kazanç 57.008 TL

5 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 6

ENPARA

Faiz Oranı %46,5
Vade Sonu Tutar 1.551.978 TL
Net Kazanç 51.978 TL

6 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı %50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

7 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı %53
Vade Sonu Tutar 1.559.244 TL
Net Kazanç 59.244 TL

8 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 9

ON PLUS

Faiz Oranı %44,5
Vade Sonu Tutar 1.549.742 TL
Net Kazanç 49.742 TL

9 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

10 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 11

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL

11 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 12

AKBANK

Faiz Oranı %48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

12 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 13

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

13 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 14

DENİZBANK

Faiz Oranı %48,75
Vade Sonu Tutar 1.554.493 TL
Net Kazanç 54.493 TL

14 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 15

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 1.558.126 TL
Net Kazanç 58.126 TL

15 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 16

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 1.559.244 TL
Net Kazanç 59.244 TL

16 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 17

ING

Faiz Oranı %51
Vade Sonu Tutar 1.557.008 TL
Net Kazanç 57.008 TL

17 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 18

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %39,5
Vade Sonu Tutar 1.544.153 TL
Net Kazanç 44.153 TL

18 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 19

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 1.538.330 TL
Net Kazanç 38.330 TL

19 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 20

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

20 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 21

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 1.546.948 TL
Net Kazanç 46.948 TL

21 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 22

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 1.546.948 TL
Net Kazanç 46.948 TL

22 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 23

ALBARAKA

Faiz Oranı % 33.1
Vade Sonu Tutar 1.537.234 TL
Net Kazanç 37.234 TL

23 24
1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi - Resim: 24

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı % 30
Vade Sonu Tutar 1.533.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL

24 24
mevduat faiz