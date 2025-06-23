1.5 milyon TL'niz varsa bu haberi kaçırmayın! Bankaların faiz oranları güncellendi
Mevduat faizleri yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. Peki 1 milyon 500 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 gün vadeli mevduatta ne kadar net kazanç elde edebilir? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz hafta TCMB politika faiz oranını sabit bırakma kararı aldı. Bu karar sonrası gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi.
Bankalar arası rekabetin etkisiyle özellikle yüksek tutarlı mevduatlara yönelik faiz oranlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Uzmanlara göre yatırımcılar, döviz veya borsa riskine girmeden parasını kısa vadede değerlendirmek için yeniden mevduat hesaplarına yöneliyor.
1.5 MİLYON TL’LİK MEVDUAT 32 GÜNDE NE KAZANDIRIYOR?
İşte 1 milyon 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi:
GETİR FİNANS
Faiz Oranı %49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 1.557.008 TL
Net Kazanç 57.008 TL
ENPARA
Faiz Oranı %46,5
Vade Sonu Tutar 1.551.978 TL
Net Kazanç 51.978 TL
TEB
Faiz Oranı %50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı %53
Vade Sonu Tutar 1.559.244 TL
Net Kazanç 59.244 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %44,5
Vade Sonu Tutar 1.549.742 TL
Net Kazanç 49.742 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL
AKBANK
Faiz Oranı %48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %48,75
Vade Sonu Tutar 1.554.493 TL
Net Kazanç 54.493 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 1.558.126 TL
Net Kazanç 58.126 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 1.559.244 TL
Net Kazanç 59.244 TL
ING
Faiz Oranı %51
Vade Sonu Tutar 1.557.008 TL
Net Kazanç 57.008 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %39,5
Vade Sonu Tutar 1.544.153 TL
Net Kazanç 44.153 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 1.538.330 TL
Net Kazanç 38.330 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 1.546.948 TL
Net Kazanç 46.948 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 1.546.948 TL
Net Kazanç 46.948 TL
ALBARAKA
Faiz Oranı % 33.1
Vade Sonu Tutar 1.537.234 TL
Net Kazanç 37.234 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı % 30
Vade Sonu Tutar 1.533.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL