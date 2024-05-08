150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: