150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! İşte şartları
Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 150 bin TL faizsiz evlilik kredisilerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki evlilik kredisinin şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini duyurdu. Göktaş, 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi ödemelerinin Mayıs ayında gerçekleşeceğini belirtti. Başvurusu onaylanan gençlere, 48 ay vadeli ve geri ödemesiz ilk 2 yıl içinde toplamda 150 bin lira faizsiz kredi sağlanacak.
Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu ve Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisine ilişkin detayları paylaştı. Göktaş, sıfır faizli evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içinde yapılacağını açıkladı.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),