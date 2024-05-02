16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?

Milyonların tek merak ettiği soru; Asgari ücrette ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari ücrette ara zam olmayacağını belirtmişti. Ancak bir ünlü ekonomist, ara zam konusunda önemli bir bilgiyi paylaştı.