16 milyon kişinin maaşı etkilenecek! Asgari ücret artacak mı?
Milyonlarca asgari ücretli ve emekli, hükümetin batıya uyumlu ekonomi programları sonrası ekonomik kriz ile boğuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak ünlü ekonomist ara zam ile ilgili kritik bir bilgiyi paylaştı.
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Milyonların tek merak ettiği soru; Asgari ücrette ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari ücrette ara zam olmayacağını belirtmişti. Ancak bir ünlü ekonomist, ara zam konusunda önemli bir bilgiyi paylaştı.
Nisan ayıyla birlikte açlık sınırı, asgari ücreti aşarak 17.725 TL'ye yükseldi. 16 milyon kişi, 17.002 TL olan asgari ücretle geçim mücadelesi veriyor.
Geçen yıl olduğu gibi, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zammı beklentisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla boşa çıktı.
Ekonomist Şeref Oğuz, kulislere sızan bilgiler doğrultusunda asgari ücrete yapılacak zamın tarihini ortaya koydu.