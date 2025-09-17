17 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG’de zam var mı?
Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik yapılmadı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Araç sahiplerinin günlük olarak takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 17 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, motorin, benzin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim uygulanmadı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL