19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları…

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 19 Ocak 2025 Pazar günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… - Resim: 1

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.28 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

1 6
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… - Resim: 2

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

2 6
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… - Resim: 3

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

3 6
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… - Resim: 4

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL

Motorin litre fiyatı: 48.32 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

4 6
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… - Resim: 5

Akaryakıt fiyatları neye göre değişiyor?

Gazete Duvar’a göre, akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı ile döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

5 6
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… - Resim: 6

Ayrıca, vergi oranları da fiyatlara doğrudan yansıyor.

6 6
petrol akaryakıt