19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 19 Ocak 2025 Pazar günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…
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İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.22 TL
Motorin litre fiyatı: 47.28 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.07 TL
Motorin litre fiyatı: 47.17 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.10 TL
Motorin litre fiyatı: 48.32 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL
Akaryakıt fiyatları neye göre değişiyor?
Gazete Duvar’a göre, akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı ile döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
Ayrıca, vergi oranları da fiyatlara doğrudan yansıyor.