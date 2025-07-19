19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı?

Akaryakıt fiyatları 19 Temmuz Cumartesi günü yeniden yükseldi. Benzin ve motorin 54 TL’ye dayandı, LPG 25 TL’yi aştı. İşte il il güncel fiyatlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları 19 Temmuz Cumartesi günü yeniden yükseldi. Benzin ve motorin 54 TL’ye dayandı, LPG 25 TL’yi aştı. İşte il il güncel fiyatlar…

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 2

ZAMLAR DEVAM EDİYOR

Brent petrol ve döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. Sürücüler güne yeni zamlarla uyandı.

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 3

BENZİN 52 TL'YE DAYANDI

19 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı birçok şehirde 52 TL sınırına yaklaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar neredeyse başa baş.

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 4

MOTORİN 54 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Mazot fiyatları 54 TL’yi geçerek yeni bir eşik aştı. Artış, özellikle ticari araç sahiplerini olumsuz etkiliyor.

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 5

LPG DE DURMUYOR

LPG fiyatları 25 TL’nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sürücüler alternatif yakıtta da rahat nefes alamıyor.

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,59 TL
LPG: 26,06 TL

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 7

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 8

ANKARA

Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 9

İZMİR

Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 10

BURSA

 Benzin: 52,06 TL
Motorin: 54,42 TL
LPG: 25,46 TL

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19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı? - Resim: 11

ANTALYA

Benzin: 53,09 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 26,16 TL

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