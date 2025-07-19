19 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları: Zam var mı, indirim olacak mı?
Akaryakıt fiyatları 19 Temmuz Cumartesi günü yeniden yükseldi. Benzin ve motorin 54 TL’ye dayandı, LPG 25 TL’yi aştı. İşte il il güncel fiyatlar…
Akaryakıt fiyatları 19 Temmuz Cumartesi günü yeniden yükseldi. Benzin ve motorin 54 TL’ye dayandı, LPG 25 TL’yi aştı. İşte il il güncel fiyatlar…
ZAMLAR DEVAM EDİYOR
Brent petrol ve döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. Sürücüler güne yeni zamlarla uyandı.
BENZİN 52 TL'YE DAYANDI
19 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı birçok şehirde 52 TL sınırına yaklaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar neredeyse başa baş.
MOTORİN 54 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI
Mazot fiyatları 54 TL’yi geçerek yeni bir eşik aştı. Artış, özellikle ticari araç sahiplerini olumsuz etkiliyor.
LPG DE DURMUYOR
LPG fiyatları 25 TL’nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sürücüler alternatif yakıtta da rahat nefes alamıyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,59 TL
LPG: 26,06 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL
ANKARA
Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL
İZMİR
Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL
BURSA
Benzin: 52,06 TL
Motorin: 54,42 TL
LPG: 25,46 TL
ANTALYA
Benzin: 53,09 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 26,16 TL