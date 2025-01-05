2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları…
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte Ekonomim’in haberine göre en güncel oranlar ve ödeme planları…
Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 70.571,41 TL
Toplam Ödeme: 4.258.904 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 73.197,41 TL
Toplam Ödeme: 4.417.949 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 72.886,35 TL
Toplam Ödeme: 4.393.081 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 73.665,03 TL
Toplam Ödeme: 4.440.492 TL
ING
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 75.390,25 TL
Toplam Ödeme: 4.544.675 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 76.179,87 TL
Toplam Ödeme: 4.587.852 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 73.665,03 TL
Toplam Ödeme: 4.437.275 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 76.972,82 TL
Toplam Ödeme: 4.639.369 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 78.408,42 TL
Toplam Ödeme: 4.722.805 TL
HALK BANKASI
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 78.568,58 TL
Toplam Ödeme: 4.737.814 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 83.268,18 TL
Toplam Ödeme: 5.011.655 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 91.943,89 TL
Toplam Ödeme: 5.534.732 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 110.110,98 TL
Toplam Ödeme: 6.624.858 TL