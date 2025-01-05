2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları…

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. 2 milyon TL kredi çekenlerin aylık ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor. İşte Ekonomim’in haberine göre en güncel oranlar ve ödeme planları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 1

Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde:

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 70.571,41 TL

Toplam Ödeme: 4.258.904 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 3

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 73.197,41 TL

Toplam Ödeme: 4.417.949 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 4

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 72.886,35 TL

Toplam Ödeme: 4.393.081 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 5

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 73.665,03 TL

Toplam Ödeme: 4.440.492 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 6

ING

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 75.390,25 TL

Toplam Ödeme: 4.544.675 TL

 

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 7

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 76.179,87 TL

Toplam Ödeme: 4.587.852 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 73.665,03 TL

Toplam Ödeme: 4.437.275 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 9

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 76.972,82 TL

Toplam Ödeme: 4.639.369 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 10

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 78.408,42 TL

Toplam Ödeme: 4.722.805 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 11

HALK BANKASI

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 78.568,58 TL

Toplam Ödeme: 4.737.814 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 12

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 83.268,18 TL

Toplam Ödeme: 5.011.655 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 13

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 91.943,89 TL

Toplam Ödeme: 5.534.732 TL

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2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… - Resim: 14

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 110.110,98 TL

Toplam Ödeme: 6.624.858 TL

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konut kredisi Merkez Bankası