2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade

Ekonomik krizin acı reçetesi halkın sırtına yüklenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kiralarını bile ödemekte zorlanırken, ev kredilerinin de geri ödemesi merak ediliyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?

# ev kredisi # konut kredisi
Editör: Mert Sagit
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2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade - Resim: 1

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ev almak hayal oldu. Ancak bazı vatandaşlar konut kredisi ile ev almak istiyor. Peki konut kredilerinin geri ödemesi ne kadar?

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2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade - Resim: 2

HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

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2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

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2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade - Resim: 4

VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

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