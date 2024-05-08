2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? 120 ay vade
Ekonomik krizin acı reçetesi halkın sırtına yüklenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kiralarını bile ödemekte zorlanırken, ev kredilerinin de geri ödemesi merak ediliyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Editör: Mert Sagit
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Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ev almak hayal oldu. Ancak bazı vatandaşlar konut kredisi ile ev almak istiyor. Peki konut kredilerinin geri ödemesi ne kadar?
HALKBANK (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL
ZİRAAT BANKASI (Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 76 bin 683 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL
Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL
VAKIFBANK (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Taksit: 86 bin 358
Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL
Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL