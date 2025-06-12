2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı!

12 Haziran 2025 itibarıyla bankalar, faiz oranlarında güncellemeye giderken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneğini aramaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, özellikle 2 milyon TL gibi büyük meblağlı krediler için geri ödeme hesaplarına odaklanmış durumda.