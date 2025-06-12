2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı!

Konut hayali kuranlar için bankaların güncel kredi faiz oranları netleşti. 2 milyon TL’lik kredi çeken bir vatandaşın 5 yıl boyunca ödeyeceği toplam miktar dudak uçuklattı. Faiz oranları yüzde 3,10 ile 5,99 arasında değişirken, aylık taksitler 80 bin TL'yi aşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 1

Yaz mevsiminin başlamasıyla konut piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Artan talep, bankaların konut kredisi ürünlerine de yansıdı. 

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 2

12 Haziran 2025 itibarıyla bankalar, faiz oranlarında güncellemeye giderken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneğini aramaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, özellikle 2 milyon TL gibi büyük meblağlı krediler için geri ödeme hesaplarına odaklanmış durumda.

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 3

Güncel verilere göre bankaların 5 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 3,10 ile yüzde 5,99 arasında değişiyor. 

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 4

İşte Haber Global'e göre, 5 yıl vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı:

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 3,15
Toplam Ödeme 4.500.601 TL
Aylık Taksit 74.604 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 3,12
Toplam Ödeme 4.484.484 TL
Aylık Taksit 74.134 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 4.441.227 TL
Aylık Taksit 73.665 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 8

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 3,1
Toplam Ödeme 4.451.831 TL
Aylık Taksit 73.821 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 9

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 4.536.524 TL
Aylık Taksit 75.233 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 10

HALKBANK

Faiz Oranı % 3,23
Toplam Ödeme 4.574.377 TL
Aylık Taksit 75.864 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 3,5
Toplam Ödeme 4.832.113 TL
Aylık Taksit 80.177 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 12

HSBC

Faiz Oranı % 5,99
Toplam Ödeme 7.435.504 TL
Aylık Taksit 123.567 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 13

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı %3,05
Aylık Taksit 7.304,18 TL
Toplam Ödeme 456.250 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 14

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı %3,08
Aylık Taksit 7.350,90 TL
Toplam Ödeme 460.628 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 15

DÜNYA KATILIM

Kâr Payı Oranı %3,09
Aylık Taksit 7.366,50 TL
Toplam Ödeme 466.533 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 16

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,50
Aylık Taksit 8.017,72 TL
Toplam Ödeme 500.637 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 17

ING

Faiz Oranı %3,79
Aylık Taksit 8.491,26 TL
Toplam Ödeme 527.259 TL

17 22
2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 18

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 8.001,58 TL
Toplam Ödeme 489.394 TL

18 22
2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 19

ŞEKERBANK

Faiz Oranı %3,67
Aylık Taksit 8.294,07 TL
Toplam Ödeme 518.219 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 20

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,81
Aylık Taksit 8.524,29 TL
Toplam Ödeme 526.157 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 21

ANADOLUBANK

Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 11.011,10 TL
Toplam Ödeme 674.986 TL

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2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı! - Resim: 22

ICBC BANK

Faiz Oranı %4,17
Aylık Taksit 9.126,59 TL
Toplam Ödeme 588.425 TL

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