2 milyon TL'lik konut kredisi cep yakıyor: 5 yıl vadeli ödeme planları açıklandı!
Konut hayali kuranlar için bankaların güncel kredi faiz oranları netleşti. 2 milyon TL’lik kredi çeken bir vatandaşın 5 yıl boyunca ödeyeceği toplam miktar dudak uçuklattı. Faiz oranları yüzde 3,10 ile 5,99 arasında değişirken, aylık taksitler 80 bin TL'yi aşıyor.
Yaz mevsiminin başlamasıyla konut piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Artan talep, bankaların konut kredisi ürünlerine de yansıdı.
12 Haziran 2025 itibarıyla bankalar, faiz oranlarında güncellemeye giderken, vatandaşlar da en uygun kredi seçeneğini aramaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, özellikle 2 milyon TL gibi büyük meblağlı krediler için geri ödeme hesaplarına odaklanmış durumda.
Güncel verilere göre bankaların 5 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 3,10 ile yüzde 5,99 arasında değişiyor.
İşte Haber Global'e göre, 5 yıl vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı:
AKBANK
Faiz Oranı % 3,15
Toplam Ödeme 4.500.601 TL
Aylık Taksit 74.604 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 3,12
Toplam Ödeme 4.484.484 TL
Aylık Taksit 74.134 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 4.441.227 TL
Aylık Taksit 73.665 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 3,1
Toplam Ödeme 4.451.831 TL
Aylık Taksit 73.821 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 4.536.524 TL
Aylık Taksit 75.233 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 3,23
Toplam Ödeme 4.574.377 TL
Aylık Taksit 75.864 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,5
Toplam Ödeme 4.832.113 TL
Aylık Taksit 80.177 TL
HSBC
Faiz Oranı % 5,99
Toplam Ödeme 7.435.504 TL
Aylık Taksit 123.567 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı %3,05
Aylık Taksit 7.304,18 TL
Toplam Ödeme 456.250 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı Oranı %3,08
Aylık Taksit 7.350,90 TL
Toplam Ödeme 460.628 TL
DÜNYA KATILIM
Kâr Payı Oranı %3,09
Aylık Taksit 7.366,50 TL
Toplam Ödeme 466.533 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %3,50
Aylık Taksit 8.017,72 TL
Toplam Ödeme 500.637 TL
ING
Faiz Oranı %3,79
Aylık Taksit 8.491,26 TL
Toplam Ödeme 527.259 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 8.001,58 TL
Toplam Ödeme 489.394 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı %3,67
Aylık Taksit 8.294,07 TL
Toplam Ödeme 518.219 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,81
Aylık Taksit 8.524,29 TL
Toplam Ödeme 526.157 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 11.011,10 TL
Toplam Ödeme 674.986 TL
ICBC BANK
Faiz Oranı %4,17
Aylık Taksit 9.126,59 TL
Toplam Ödeme 588.425 TL