2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiri oranları

Türkiye’de yüksek faiz döneminde en çok merak edilen konulardan biri de vadeli mevduat hesaplarının kazancı. 2.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıran bir kişi ne kadar getiri elde ediyor? İşte ayrıntılar...

2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların kazancı bankadan bankaya değişiyor.

İşte banka banka faiz oranları...

Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,3 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.562,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.562,81 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 61.789,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.789,04 TL

TEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL

CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.944,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.944,81 TL

HSBC – Modern Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,2 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,2 TL

Odea – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 58.541,1 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.541,1 TL

DenizBank – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 62.926,03 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926,03 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL

getirfinans – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.760 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.760 TL

