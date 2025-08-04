200 bin TL üstü işlemler için yeni dönem! EFT ve havaleye açıklama zorunluluğu geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik hazırladığı yeni tebliğ taslağında 200 bin TL üzeri nakit, EFT ve havale işlemlerine açıklama şartı getiriyor. Taslakta yer alan düzenlemeler dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi amacıyla hazırladığı Genel Tebliği Taslağı’nı kamuoyuyla paylaştı.
Henüz yürürlüğe girmeyen taslağın ayrıntılarına göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde minimum 20 karakterli bir açıklama yazılması zorunlu hale getirilecek.
Bu düzenlemeyle, Bakanlık; EFT, havale ve nakit işlemleri aracılığıyla yurt dışına para kaçırılması, kara para aklanması gibi faaliyetleri tespit edip müdahale etmeyi amaçlıyor.
Taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, işlem mahiyeti seçilecek ve "diğer", "bireysel ödeme" gibi seçeneklerle birlikte minimum 20 karakterli bir açıklama yazılması gerekecek. Bu düzenleme sayesinde işlemlerin içeriği daha net şekilde takip edilebilecek.
2 MİLYON TL VE ÜZERİ İŞLEMLERDE EK BELGE ŞARTI
Taslakta yer alan diğer önemli düzenlemeler ise şu şekilde sıralandı:
2 milyon TL - 20 milyon TL arası nakit işlemlerde, müşteriden “Nakit İşlem Beyan Formu” temin edilecek.
20 milyon TL üzeri nakit işlemlerde, beyan formuna ek olarak fonun kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge alınacak.
Yükümlüler, müşteriden gerekli açıklama, bilgi ya da belgeyi temin edemedikleri durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER İÇİN SON TARİH 18 AĞUSTOS
Mynet’in aktardığı bilgiye göre, Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür."