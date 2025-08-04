200 bin TL üstü işlemler için yeni dönem! EFT ve havaleye açıklama zorunluluğu geliyor

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER İÇİN SON TARİH 18 AĞUSTOS

Mynet’in aktardığı bilgiye göre, Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar [email protected] elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür."