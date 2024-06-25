200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi
Türkiye’de bankaların 32 günlük faiz oranları sıklıkla değişiyor. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları sonrasında oranlar sürekli yenilenirken bu noktada da vatandaşlar bütçelerine göre getiri hesaplıyor. Peki 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye’de bankaların 32 günlük faiz oranları sıklıkla değişiyor. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları sonrasında oranlar sürekli yenilenirken bu noktada da vatandaşlar bütçelerine göre getiri hesaplıyor. Peki 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
ODEA BANK
Vade Sonu Net Bakiye
208.227 TL
Yıllık Faiz Oranı
% 51,00
Net Kazanç
8.227 TL
AKBANK
Vade Sonu Net Bakiye
207.743 TL
Yıllık Faiz Oranı
% 48,00
Net Kazanç
7.743 TL
ING BANK
Vade Sonu Net Bakiye
208.388 TL
Yıllık Faiz Oranı
% 52,00
Net Kazanç
8.388 TL