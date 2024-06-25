200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi

Türkiye’de bankaların 32 günlük faiz oranları sıklıkla değişiyor. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları sonrasında oranlar sürekli yenilenirken bu noktada da vatandaşlar bütçelerine göre getiri hesaplıyor. Peki 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

# banka faizleri # mevduat faiz
Editör: Mert Sagit
200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi - Resim: 1

Türkiye’de bankaların 32 günlük faiz oranları sıklıkla değişiyor. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları sonrasında oranlar sürekli yenilenirken bu noktada da vatandaşlar bütçelerine göre getiri hesaplıyor. Peki 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

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200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi - Resim: 2

ODEA BANK

Vade Sonu Net Bakiye

208.227 TL
Yıllık Faiz Oranı

% 51,00
Net Kazanç

8.227 TL

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200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi - Resim: 3

AKBANK

Vade Sonu Net Bakiye

207.743 TL
Yıllık Faiz Oranı

% 48,00
Net Kazanç

7.743 TL

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200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi - Resim: 4

ING BANK

Vade Sonu Net Bakiye

208.388 TL
Yıllık Faiz Oranı

% 52,00
Net Kazanç

8.388 TL

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