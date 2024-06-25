200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi

Türkiye’de bankaların 32 günlük faiz oranları sıklıkla değişiyor. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları sonrasında oranlar sürekli yenilenirken bu noktada da vatandaşlar bütçelerine göre getiri hesaplıyor. Peki 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?