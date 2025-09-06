200 bin TL’lik araç kredisi için aylık taksitler dudak uçuklattı! İşte banka banka faiz oranları

200.000 TL taşıt kredisi için bankaların 48 ay vadeli kredi seçenekleri açıklandı. En düşük faiz oranı %2,85, en yüksek ise %6,00 seviyesinde. İşte banka banka faiz oranı, aylık ödeme ve toplam ödeme tablosu…

Simge Sarıyar
Türkiye’de araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte taşıt kredilerine olan ilgi de arttı. 200.000 TL için 48 ay vadeli taşıt kredisi hesaplamaları belli oldu. 

İşte banka banka faiz oranları ve aylık ödeme tutarları:

Akbank – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %2,90
Aylık Ödeme: 9.076,24 TL
Toplam Ödeme: 436.809 TL

Garanti BBVA – Motosiklet Kredisi / Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Ödeme: 8.975,59 TL
Toplam Ödeme: 431.828 TL

Kuveyt Türk – Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Ödeme: 9.238,26 TL
Toplam Ödeme: 444.586 TL

TEB – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,09
Aylık Ödeme: 9.462,96 TL
Toplam Ödeme: 455.222 TL

Dünya Katılım – Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Ödeme: 9.483,49 TL
Toplam Ödeme: 456.357 TL

Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 9.586,45 TL
Toplam Ödeme: 461.149 TL

İş Bankası – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 10.319,26 TL
Toplam Ödeme: 496.324 TL

Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 11.159,29 TL
Toplam Ödeme: 536.645 TL

VakıfBank – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 10.086,70 TL
Toplam Ödeme: 485.161 TL

Alternatif Bank – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Ödeme: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 TL

Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 10.941,66 TL
Toplam Ödeme: 526.199 TL

Şekerbank – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,92
Aylık Ödeme: 11.224,87 TL
Toplam Ödeme: 539.793 TL

QNB Finansbank – Taşıt / Motosiklet Kredisi

Faiz Oranı: %4,72
Aylık Ödeme: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL

Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Ödeme: 13.179,47 TL
Toplam Ödeme: 633.614 TL

Anadolubank – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4,82
Aylık Ödeme: 13.248,54 TL
Toplam Ödeme: 636.929 TL

Halkbank – Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Ödeme: 13.410,08 TL
Toplam Ödeme: 644.683 TL

