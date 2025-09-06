200 bin TL’lik araç kredisi için aylık taksitler dudak uçuklattı! İşte banka banka faiz oranları
200.000 TL taşıt kredisi için bankaların 48 ay vadeli kredi seçenekleri açıklandı. En düşük faiz oranı %2,85, en yüksek ise %6,00 seviyesinde. İşte banka banka faiz oranı, aylık ödeme ve toplam ödeme tablosu…
Türkiye’de araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte taşıt kredilerine olan ilgi de arttı. 200.000 TL için 48 ay vadeli taşıt kredisi hesaplamaları belli oldu.
İşte banka banka faiz oranları ve aylık ödeme tutarları:
Akbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Ödeme: 9.076,24 TL
Toplam Ödeme: 436.809 TL
Garanti BBVA – Motosiklet Kredisi / Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Ödeme: 8.975,59 TL
Toplam Ödeme: 431.828 TL
Kuveyt Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Ödeme: 9.238,26 TL
Toplam Ödeme: 444.586 TL
TEB – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Ödeme: 9.462,96 TL
Toplam Ödeme: 455.222 TL
Dünya Katılım – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Ödeme: 9.483,49 TL
Toplam Ödeme: 456.357 TL
Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 9.586,45 TL
Toplam Ödeme: 461.149 TL
İş Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 10.319,26 TL
Toplam Ödeme: 496.324 TL
Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 11.159,29 TL
Toplam Ödeme: 536.645 TL
VakıfBank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Ödeme: 10.086,70 TL
Toplam Ödeme: 485.161 TL
Alternatif Bank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Ödeme: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 TL
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Ödeme: 10.941,66 TL
Toplam Ödeme: 526.199 TL
Şekerbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,92
Aylık Ödeme: 11.224,87 TL
Toplam Ödeme: 539.793 TL
QNB Finansbank – Taşıt / Motosiklet Kredisi
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Ödeme: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL
Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Ödeme: 13.179,47 TL
Toplam Ödeme: 633.614 TL
Anadolubank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Ödeme: 13.248,54 TL
Toplam Ödeme: 636.929 TL
Halkbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Ödeme: 13.410,08 TL
Toplam Ödeme: 644.683 TL