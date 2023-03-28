2000 ve sonrası sigorta girişliler dikkat! Şartlar sıralandı...

• Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

• Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.

• Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, birikmiş primlerini toptan geri alma imkanını kullanabiliyor.

• Vefat halinde ise hak sahibi yakınlarına bu imkan sağlanıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...