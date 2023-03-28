2000 ve sonrası sigorta girişliler dikkat! Şartlar sıralandı...
EYT'nin yasalaşmasının ardından prim ve yıl şartını tamamlayanlar, emeklilik imkanı elde ediyor. Primi tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı bulunuyor.
EYT düzenlemesi onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekeneler prim ve yıl şartını tamamladıkları anda emeklilik imkanını yakalıyor. Kısmi emeklilik şartları için detaylar ise merak ediliyor. İşte, 3600 ve 5400 günle emeklilik şartları...
PRİMİ EKSİK OLANA TOPLU PARA
• Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik imkanı elde ediyor.
• Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor.
• Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.
• Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.
• Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, birikmiş primlerini toptan geri alma imkanını kullanabiliyor.
• Vefat halinde ise hak sahibi yakınlarına bu imkan sağlanıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
TOPLU PARA İADESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
• SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor.
• Ayrıca emekli aylığı bağlanma şartlarını sağlayamamış olması şart.