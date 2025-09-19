200.000 TL kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat: İşte 24 ay vadeli en düşük faizli bankalar

Türkiye’de artan kredi faizleri nedeniyle vatandaşların banka tercihi daha da önemli hale geldi. 200.000 TL tutarında, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit ve toplam ödeme tutarları belli oldu.

Kredi kullanmak isteyenler için faiz oranları yüzde 3,24’ten başlayıp yüzde 4,50’ye kadar çıkıyor.

İşte bankaların 200.000 TL için 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi seçenekleri:

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 14.574,65 TL
Toplam Ödeme: 349.791,60 TL

GetirFinans İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 13.956,20 TL
Toplam Ödeme: 334.948,80 TL

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 13.403,63 TL
Toplam Ödeme: 322.687,12 TL

QNB Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 13.403,63 TL
Toplam Ödeme: 322.837,12 TL

ON Dijital Bankacılık Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 13.492,01 TL
Toplam Ödeme: 324.958,24 TL

Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 13.492,01 TL
Toplam Ödeme: 324.808,24 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 13.580,68 TL
Toplam Ödeme: 327.086,32 TL

CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 13.669,64 TL
Toplam Ödeme: 329.221,36 TL

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,44
Aylık Taksit: 13.758,88 TL
Toplam Ödeme: 331.363,12 TL

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 14.209,31 TL
Toplam Ödeme: 342.173,44 TL

N Kolay İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 14.391,43 TL
Toplam Ödeme: 346.544,32 TL

Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 14.574,65 TL
Toplam Ödeme: 349.791,60 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 14.666,67 TL
Toplam Ödeme: 353.150,08 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 15.130,83 TL
Toplam Ödeme: 364.289,92 TL

Ziraat Katılım İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 15.130,83 TL
Toplam Ödeme: 364.139,92 TL

