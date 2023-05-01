2008, 2009, 2010 sigorta girişliler dikkat!
EYT kademeli emeklilik için ipuçları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik reformu için haberi duyurdu. Düzenlemede kısmi emeklilik, kadınların yaş şartının indirilmesi ve Bağ-Kur prim eşitlenmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardında detaylar netleşti. Milyonlarca vatandaş e-Devlet ve SGK üzerinden başvurularını tamamlayarak emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik reformunun sinyalleri verilmişti. Yeni sistemde kadınların emeklilik yaşının esnetilebileceği ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için de adımların atılması bekleniyor.
YENİ EMEKLİLİK REFORMU GELİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözülmesinin ardından, Bağ-Kur'lu çalışanların 9.000 prim günü ile emeklilik şartının tıpkı SGK'lılar gibi 7.200 güne düşürülmesi için çalışmalar başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir emeklilik reformu için haberi duyurdu. Buna göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi kriterler emeklilik yaşını öne çekecek.
KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜYOR
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.