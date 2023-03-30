Açlık sınırı ne kadar oldu? TÜRK-İŞ açıkladı
TÜRK-İŞ, Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı. Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde kalarak, 9 bin 591 lira olurken, yoksulluk sınırı ise dört kişilik bir aile için 31 bin 241 TL olarak açıklandı. İşte TÜRK-İŞ'in açlık sınırı araştırması...
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre çıkan sonuçlar şu şekilde;
• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591 TL
• Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241 TL
• Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469 TL
GIDA HARCAMALARI
• Yetişkin erkek gıda harcaması: 2 bin 880 TL
• Yetişkin kadın gıda harcaması: 2 bin 331 TL
• 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcaması: 2 bin 843 TL
• 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcaması: 1535 TL
• 4 kişilik aile gıda harcaması: 9 bin 591 TL
MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ DEĞİŞİM
TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Mart 2023’te şu şekildedir:
• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 1,76 oranında gerçekleşti.
• İki aylık değişim oranı % 17,96 tespit edildi.
• Son on iki ay itibariyle değişim oranı % 94,62 oldu.
• On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı % 114,03 olarak hesaplandı.
GIDA GRUPLARINA GÖRE HARCAMA
TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Mart 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şeki de oldu:
SÜT, YOĞURT, PEYNİR GRUBU
Peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 TL’nin üzerine çıktı.