Açlık sınırı ne kadar oldu? TÜRK-İŞ açıkladı

TÜRK-İŞ, Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı. Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde kalarak, 9 bin 591 lira olurken, yoksulluk sınırı ise dört kişilik bir aile için 31 bin 241 TL olarak açıklandı. İşte TÜRK-İŞ'in açlık sınırı araştırması...

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AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre çıkan sonuçlar şu şekilde;

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  9 bin 591 TL

• Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241 TL

• Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469 TL

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GIDA HARCAMALARI

Yetişkin erkek gıda harcaması: 2 bin 880 TL

Yetişkin kadın gıda harcaması: 2 bin 331 TL

15-19 yaş grubu çocuk gıda harcaması: 2 bin 843 TL

4-6 yaş grubu çocuk gıda harcaması: 1535 TL

4 kişilik aile gıda harcaması: 9 bin 591 TL

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MUTFAK ENFLASYONUNDAKİ DEĞİŞİM

TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Mart 2023’te şu şekildedir: 

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 1,76 oranında gerçekleşti.

• İki aylık değişim oranı % 17,96 tespit edildi.

• Son on iki ay itibariyle değişim oranı  % 94,62 oldu.

• On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı % 114,03 olarak hesaplandı.

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GIDA GRUPLARINA GÖRE HARCAMA

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan  derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Mart 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şeki de oldu:

SÜT, YOĞURT, PEYNİR GRUBU

Peynir ve yoğurt fiyatları gerilerken süt fiyatı artarak ilk kez litresi 25 TL’nin üzerine çıktı.