Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı aile destek ödeme tarihleri ile ilgili henüz net olarak bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayının ilerleyen günlerinde aile destek ödemelerinin yapılması bekleniyor. Mayıs ayı aile destek ödemelerinin de 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kaynak: aile.gov.tr