2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?

Mevduat hesabı kullanan çoğu vatandaş paralarının bankadan nasıl değer kazanacağını merak ediyor. Bu yüzden bankaların faiz oranları araştırılıyor. Bankalar ise müşteri çekmek için faiz oranlarını neredeyse yüzde 50 yükselttiler. İşte aralık ayında bankaların mevduat hesapları için vereceği o faiz oranları