2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?

Yıl sonu yaklaştıkça bankalar hareketlendi. Faiz oranlarını güncelleyen bankalar aralık ayı mevduatını paylaştı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların 2023 aralık ayı mevduat faiz oranları

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2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? - Resim: 1

Mevduat hesabı kullanan çoğu vatandaş paralarının bankadan nasıl değer kazanacağını merak ediyor. Bu yüzden bankaların faiz oranları araştırılıyor. Bankalar ise müşteri çekmek için faiz oranlarını neredeyse yüzde 50 yükselttiler. İşte aralık ayında bankaların mevduat hesapları için vereceği o faiz oranları

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2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? - Resim: 2

Hangi Banka Mevduat Hesaplarına Ne Kadar Faiz Oranı Veriyor?

GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL

Net Kazanç: 36.646,58 TL

AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL

Net Kazanç: 112.542,47 TL

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2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? - Resim: 3

YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 1.034.980,82 TL

Net Kazanç: 34.980,82 TL

ODEA
Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL

Net Kazanç: 112.542,47 TL

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2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? - Resim: 4

DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL

Net Kazanç: 38.312,33 TL

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