2023 Aralık Ayı Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Yıl sonu yaklaştıkça bankalar hareketlendi. Faiz oranlarını güncelleyen bankalar aralık ayı mevduatını paylaştı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların 2023 aralık ayı mevduat faiz oranları
Mevduat hesabı kullanan çoğu vatandaş paralarının bankadan nasıl değer kazanacağını merak ediyor. Bu yüzden bankaların faiz oranları araştırılıyor. Bankalar ise müşteri çekmek için faiz oranlarını neredeyse yüzde 50 yükselttiler. İşte aralık ayında bankaların mevduat hesapları için vereceği o faiz oranları
Hangi Banka Mevduat Hesaplarına Ne Kadar Faiz Oranı Veriyor?
GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 44
Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL
Net Kazanç: 36.646,58 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 1.034.980,82 TL
Net Kazanç: 34.980,82 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 1.112.542,47 TL
Net Kazanç: 112.542,47 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL
Net Kazanç: 38.312,33 TL