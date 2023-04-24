EYT emekli banka promosyonları güncellendi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından bankalar, emeklilğe hak kazananlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Nisan ayının son günlerine girmemizle birlikte bazı bankalar, 30 Nisan'a kadar promosyon ödemelerinin geçerli olacağını bildirdi.

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EYT emekli banka promosyonları güncellendi - Resim: 1 1 14

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekliliğe hak kazanan 2 milyondan fazla vatandaş başvurularını tamamlarken özel ve kamu bankaları emekli promosyon ödemesi kampanyalarında güncelleme yaptı. İşte, 2023 Nisan ayı banka banka EYT emekli promosyon kampanyaları ve ödeme tutarları...

EYT emekli banka promosyonları güncellendi - Resim: 2 2 14

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

EYT emekli banka promosyonları güncellendi - Resim: 3 3 14

3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

EYT emekli banka promosyonları güncellendi - Resim: 4 4 14

Banka promosyon ödemeleri 23 Nisan 2023 verilerini içermektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar EYT emekli promosyonu ödemelerinde güncelleme yaptı. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.