2023 EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'de ilk emekli maaşı için açıklama geldi. Öte yandan mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor. İşte EYT'de ilk maaş ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı hakkında şöyle açıklama yaptı:
- EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak.
- Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz.
• Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
• Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak.
• Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
• 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler.
• 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.
• Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.