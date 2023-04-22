EYT maaşı ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

EYT'LİLERİN İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

• Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek.

• Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.

• Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

• SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

• Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.