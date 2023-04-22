EYT maaşı ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
"EYT maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilik hakkına sahip olan milyonlarca vatandaş, başvurularını SGK ve e-Devlet platformu üzerinden tamamladı. Başvuruları kabul edilenler, tahsis numarasına göre EYT maaşlarını sorgulamaya başlıyor.
"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliliğe hak kazanan kişiler tarafından gündemde yerini aldı.
EYT'LİLERİN İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
• Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek.
• Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.
• Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.
• SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
• Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır.
TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Tahsis numarasını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden bu bilgiye ulaşabilirler. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra SGK işlem sayfasını ziyaret ederej tahsis numarasını öğrenebilirsiniz.