İşte güncel kurbanlık fiyatları
2023 yılı itibariyle 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlık koyun kaç TL, büyükbaş ne kadar 2023?
Bu yıl Kurban Bayramı 29 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz Pazar günü son bulacak. Müslüman aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı için vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu süreçte bayrama kısa süre kala kurbanlık fiyatları ülke gündemine düştü. İşte 2023 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...
2023 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Her yıl vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları geliyor. Artış gösteren enflasyon sebebi ile artan zamlar kurbanlık fiyatlarının da artmasına neden oldu.
Küçükbaş hayvan fiyatlarının 5 bin TL büyükbaş hayvan fiyatlarının ise 70 bin TL civarında satılması bekleniyor.
KİŞİ BAŞI 10 BİN TL ÖDENECEK
Kurbanlık satışları incelendiğinde büyükbaş hayvan kesmek isteyenlerin kişi başı en az 10 bin TL ödemesi gerekecek.
Kaynak: karekod.org