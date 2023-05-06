İşte güncel kurbanlık fiyatları

2023 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Her yıl vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları geliyor. Artış gösteren enflasyon sebebi ile artan zamlar kurbanlık fiyatlarının da artmasına neden oldu.