Kamu işçisine zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri
Kamu işçisi zammı için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıklamıştı. Peki, Kamu işçisine zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetlerinin 20 Ocak 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaretleriyle başlayan kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süreci uzlaşıyla sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL olduğunu açıkladı.
KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
İmzalanacak protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirleneceğini söyleyen Erdoğan, şöyle aktardı:
- Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş pirimi ödemesi olmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.
- Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini ön görüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında arttırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar da yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.
EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 19 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK
Açıklanan toplu sözleşme anlaşmasıyla birlikte yan ödemelerle dahil kamudaki en düşük işçi ücretinin 18-19 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. İşçiler için önce taban ücret brüt olarak 15 bin liraya çıkarılacak. Sonrasında tüm ücretlere birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 15 artı enflasyon, üçüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon, dördüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon kadar zam yapılacak.
Zam 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Kamuda en düşük ücret genel olarak taşerondan kadroya geçen çalışanlar için geçerli. Açıklanan zam sonrasında yapılan hesaplamalara göre en düşük düzeyde ücret alan bir kamu işçisi, vergi oranına bağlı olarak, yılın ilk 6 ayı için 19 bin 200 liraya kadar ücret alabilecek.
KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Kamu işçileri her ayın 15'inden itibaren maaş ödemelerini almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.
Kaynak: csgb.gov.tr - https://www.csgb.gov.tr/haberler/2023-yili-kamu-toplu-is-sozlesmeleri-cerceve-protokolu-imzalandi/