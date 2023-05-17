Kamu işçisine zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İmzalanacak protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirleneceğini söyleyen Erdoğan, şöyle aktardı:

- Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş pirimi ödemesi olmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

- Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini ön görüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında arttırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar da yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.