2023 Mart ayı güncel tüp fiyatları

Mart ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından güncel tüp fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibari ile güncel tüp fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...

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2023 Mart ayı güncel tüp fiyatları - Resim: 1 1 5

1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait tüp fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Tüp fiyatları, akaryakıt fiyatlarından sonra en çok zam alan ürünler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibari ile güncel tüp fiyatları ne kadar?

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GÜNCEL TÜP FİYATLARI

1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait tüp fiyatları şöyle sıralandı:

AYGAZ

Aygaz 12 Kilogram Tombul Ev Tüpü 370 TL

• Aygaz 12 Kilogram Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL

• Aygaz Maksi Tombul Tüp 375 TL

• Aygaz Mini tüp 79 TL’den satılmaya başlandı. 

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MİLANGAZ

Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL

• Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL

• Milangaz  12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL

• Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL

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İPRAGAZ

İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 TL

• İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 TL

• İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 TL

• İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL

• İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 TL