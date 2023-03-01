2023 Mart ayı güncel tüp fiyatları
Mart ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından güncel tüp fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibari ile güncel tüp fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...
1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait tüp fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Tüp fiyatları, akaryakıt fiyatlarından sonra en çok zam alan ürünler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibari ile güncel tüp fiyatları ne kadar?
GÜNCEL TÜP FİYATLARI
1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait tüp fiyatları şöyle sıralandı:
AYGAZ
• Aygaz 12 Kilogram Tombul Ev Tüpü 370 TL
• Aygaz 12 Kilogram Mini Valfli Uzun Ev Tüpü 370 TL
• Aygaz Maksi Tombul Tüp 375 TL
• Aygaz Mini tüp 79 TL’den satılmaya başlandı.
MİLANGAZ
• Milangaz 12 kg Uzun Vanalı Ev Tüpü fiyatı 361, 50 TL
• Milangaz 2 kg Piknik Tüp - Dar Çember fiyatı 70,50 TL
• Milangaz 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 361,50 TL
• Milangaz 24 kg Ticari Tüp fiyatı 728 TL
İPRAGAZ
• İpragaz Piknik Tüpü 2 kg 71 TL
• İpragaz Ev Tüpü 12 kg 360 TL
• İpragaz Ticari Tüp 24 kg 727 TL
• İpragaz Sanayi Tüpü 45 kg 1349 TL
• İpragaz Propan Tüpü 45 kg 1473 TL