2023 Mart ayı güncel tüp fiyatları

1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait tüp fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Tüp fiyatları, akaryakıt fiyatlarından sonra en çok zam alan ürünler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibari ile güncel tüp fiyatları ne kadar?