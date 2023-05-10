2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evda bakım maaşı mayıs ayına girmemiz ile vatandaşlar ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...
İhtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yürütülüyor. Mayıs ayına girmemiz ile vatandaşlar, "Evde bakım parası yatan iller Mayıs 2023" şeklinde araştırmaya başladı. İşte, SMS ve e-devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı…
2023 MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor. Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
• Gelir kriterlerinin uygun olması,
• Bakıma muhtaçlık kriteri,
• Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
• Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
• Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
2023 EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.