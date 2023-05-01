Temmuz’da memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte tüm hesaplamalar...
Memur ve emekli maaş zamları için gözler Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayına kısa bir zaman kala önümüzdeki günlerde açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları büyük önem arz ediyor. İşte emekli Temmuz tahmini maaş tablosu...
Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak ara zam için çalışmalar başladı. Türkiye İstatistik Kurumu yarın Nisan ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. Mayıs ve Haziran ayı oranları belli olduktan sonra memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları netlik kazanacak.
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN’DAN SEYYANEN ZAM VURGUSU
Memur-Sen Genel Başkanı, Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Devletimiz, enflasyon kayıplarını telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, gelirler arasındaki makası daraltacak güce de iradeye de sahip. Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde, ek gösterge düzenlemesinde, en düşük emekli maaşını artırma ve EYT’yi çözüme kavuşturma iradesinde olduğu gibi en düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında refah payına dikkat çekmişti. Erdoğan açıklamasında şu cümleleri kullandı:
- Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle aktardı:
- Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz.