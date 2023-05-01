Temmuz’da memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte tüm hesaplamalar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle aktardı:

- Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz.