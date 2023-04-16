Bakan Yanık ödemelerin yapıldığını açıkladı: İşte sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru yapanlara ödenen "Sosyal ve Ekonomik Destek" kapsamında Nisan ayı ödemeleri başladı. Başvruru yapan vatandaşlar, ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için sorgulama ekranı aramaları hız kanadı. İşte sorgulama ekranı...
Nisan ayına girilmesi ile Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatıp yatmadığı araştırmaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Yanık, ödemelerin yatırıldığı bilgisini duyurdu.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydeden Bakan Yanık, şu açıklamada bulundu:
- Ödemeyle ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık.
Kaynak: Anadolu Ajansı