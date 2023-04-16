Bakan Yanık ödemelerin yapıldığını açıkladı: İşte sorgulama ekranı

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydeden Bakan Yanık, şu açıklamada bulundu:

- Ödemeyle ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık.

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