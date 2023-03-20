2023 Emekli ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar Ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor. 2023 yılında sosyal destek paketi ödemeleri, öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına zam yapıldı. Şimdi gözler, ise emekli bayram ikramiyelerinde...
Bu yıl EYT'lilerin de gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi kararlarına çevrildi. Her bayram öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi araştırılmaya başlandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2023 yılında sosyal destek paketi ödemeleri, öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına zam yapıldı.
Ancak henüz 2023 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son olarak 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına 1.100 TL aktarılmıştı.
EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular 3 Mart itibarıyla alınmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu normalde emekli aylığı başvurularını iki hafta içerisinde sonuçlandırıyor. Ancak EYT ile 2 milyon 225 bin kişinin emekli olması beklenirken yoğunluk yaşanıyor.
Bu sebeple emeklilik başvurularında gecikme olması öngörülüyor. Mart ayında başvuru yapan emekli adaylarının Nisan ayında emekli aylığı almaya başlaması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2023 yılında emekli maaşı zam oranı %30 oldu. Emekli bayram ikramiyelerine bu oranda zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 1430 TL seviyelerine yükselecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.
Ramazan ayı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Bayramdan en geç 1 hafta önce ikramiye ödemelerine başlanması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet.com.tr