2023 Emekli ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



2023 yılında sosyal destek paketi ödemeleri, öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşlarına zam yapıldı.

Ancak henüz 2023 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son olarak 2022 yılında Kurban ve Ramazan Bayramı’nda emeklilerin hesaplarına 1.100 TL aktarılmıştı.