2023 Renault Şubat ayı fiyat listesi açıklandı

Renault, 2023 Şubat ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Renault Megane, Aralık ve Ocak aylarında olduğu gibi Şubat'ta da zam etkisiyle yola devam ediyor. EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte ÖTV dilimi yükselen Renault Megane Sedan'ın giriş seviyesinde önemli bir artış söz konusu.



