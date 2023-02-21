2023 Renault Şubat ayı fiyat listesi açıklandı
Renault, 2023 Şubat ayı listesini açıkladı. Bu yılın Renault Megane modellerin yer aldığı yeni fiyat listesi haberimizde. Listede Renault Megane fiyatları, birçok marka gibi çok fazla arttı.
Renault, 2023 Şubat ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Renault Megane, Aralık ve Ocak aylarında olduğu gibi Şubat'ta da zam etkisiyle yola devam ediyor. EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte ÖTV dilimi yükselen Renault Megane Sedan'ın giriş seviyesinde önemli bir artış söz konusu.
2023 RENAULT MEGANE ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ
Joy 1.3 TCe 140 bg 670.000 TL
Ocak ayı 2022 model yılı fiyatları
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 692.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 756.900 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 782.000 TL
Ocak ayı 2022 model yılı fiyatları
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 733.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 889.900 TL
Ocak ayı 2022 model yılı fiyatları
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 825.900 TL