2023 Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika haberleri 2023 Temmuz ayı için gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşında yaşanan artış ve geçtiğimiz yıl ek zam alan asgari için bu yıl da beklentiler devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret konuyla ilgili harekete geçti. Asgari ücret zammı son dakika haberleri gündemde yer almaya başladı. Peki, 2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı. Asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR
En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.
Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.
NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK
Sabah.com.tr'nin haberine göre; Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.
Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.
Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.