Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı hesaplama ekranı...
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. Yıl sonu beklentisi ve son enflasyona göre hesaplar ardından netleşmeye başlayacak. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, tahminler neler?
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz öncesi emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor.
7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.
2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.
Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak. Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE OLACAK?
6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor. Tahmini olarak hesaplanan 6 aylık enflasyon rakamları baz alındığında emekli zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 olması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
SSK (2000 ÖNCESİ)
• 2023 Ocak: 6.093 TL
• 4 aylık (%15,22): 7.020 TL
• 6 aylık (%21,13): 7.380 TL