Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı hesaplama ekranı...

Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz öncesi emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.