Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ile ilgili vatandaşlar, yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Ocak ayında yapılan zam ile 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücret ile temmuz ayında yapılacak olan ara zam için tahminler yavaş yavaş geliyor. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı yönünde yaptığı açıklamalar ile temmuz ayında asgari ücrete zam bekleyen vatandaşlar için de tahminlerin değişmesine sebep oldu. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayınında yaptığı açıklamalarda şöyle aktardı:
- Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.
- Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
- Kamu işçisine yapılan %45’lik zam mutlak anlamda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında beklentiye yol açacak. Temmuz ayında asgari ücretin net 11.000 TL civarında olacağını düşünüyorum.
- Tabi ki bu öngörülerimiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin olmadığı durumda geçerlidir. Asgari ücretin belirlemesinde enflasyon ve döviz kurlarının durumu etkili olacaktır. Enflasyonda ve döviz kurlarında sıra dışı bir artış olursa asgari ücrette 12.500 TL'den bahsediyor olacağız.
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/galeri/asgari-ucret-ara-zammi-2023-asgari-ucret-temmuz-zammi-ne-kadar-olacak-iste-asgari-ucret-zammi-tahminleri-6948607