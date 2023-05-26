E-ticarette en çok artış gösteren sektörler neler?

E-ticaret hepimizin günlük yaşantısının bir parçası olmuş halde. Bazen dolaşıp da bulamayacağımız kıyafetleri veya tatile çıkmadan önce aradığımız hoteli bulmamızda yardımcı oluyor. Peki e-ticaret hangi sektörlerde artış göstermiş hiç merak ettiniz mi? Gelin hep birlikte bakalım.

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E-ticarette en çok artış gösteren sektörler neler? - Resim: 1 1 8

1• KONAKLAMA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette konaklama %175 büyüme göstererek 3,71 Milyar TL bütçesiyle listede ilk sırada alıyor.

E-ticarette en çok artış gösteren sektörler neler? - Resim: 2 2 8

2• GIDA VE SÜPERMARKET

Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette gıda ve süpermarket %162 büyüme göstererek 13,9 Milyar TL bütçesiyle listede ikinci sırada alıyor.

E-ticarette en çok artış gösteren sektörler neler? - Resim: 3 3 8

3• SEYAHAT VE DEPOLAMA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette seyahat ve depolama %113 büyüme göstererek 10,6 Milyar TL bütçesiyle listede üçüncü sırada alıyor.

E-ticarette en çok artış gösteren sektörler neler? - Resim: 4 4 8

4• HAVA YOLLARI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette hava yolları %98 büyüme göstererek 18,2 Milyar TL bütçesiyle listede dördüncü sırada alıyor.