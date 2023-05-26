E-ticarette en çok artış gösteren sektörler neler?
E-ticaret hepimizin günlük yaşantısının bir parçası olmuş halde. Bazen dolaşıp da bulamayacağımız kıyafetleri veya tatile çıkmadan önce aradığımız hoteli bulmamızda yardımcı oluyor. Peki e-ticaret hangi sektörlerde artış göstermiş hiç merak ettiniz mi? Gelin hep birlikte bakalım.
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1• KONAKLAMA
Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette konaklama %175 büyüme göstererek 3,71 Milyar TL bütçesiyle listede ilk sırada alıyor.
2• GIDA VE SÜPERMARKET
Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette gıda ve süpermarket %162 büyüme göstererek 13,9 Milyar TL bütçesiyle listede ikinci sırada alıyor.
3• SEYAHAT VE DEPOLAMA
Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette seyahat ve depolama %113 büyüme göstererek 10,6 Milyar TL bütçesiyle listede üçüncü sırada alıyor.
4• HAVA YOLLARI
Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette hava yolları %98 büyüme göstererek 18,2 Milyar TL bütçesiyle listede dördüncü sırada alıyor.