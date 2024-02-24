2023 yılında en çok hangi cep telefonu satıldı

Hepimizin elinden düşürmediği akıllı telefonlar, çok da uzak olmayan bir geçmişte hayatımıza girdi. Cebimizde taşıdığımız ve çoğu neredeyse bilgisayarlarla aynı güçte işlem kapasitesine sahip bu cihazlar, aynı zamanda yaşam alışkanlıklarımızı da önemli ölçüde değiştirdi. Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren sosyal medya, bizim haber alma ve eğlence anlayışımızı kökten değiştirirken, Youtube, Netflix gibi video izleme platformları da izleme alışkanlıklarımızı değiştirdi.

İnsan hayatına önemli ölçüde etki eden bu aletler, her yıl yüzlerce milyon adet satılıyor. En çok satılan marka ve modeller yıllara göre değişiklik gösteriyor. Markalar, her yıl yeni modeller piyasaya sürüp, pazar paylarını arttırmaya çalışıyor.

2023 yılı cep telefonu satış verilerinin açıklanmasıyla, geçtiğimiz yıl en çok hangi marka ve model cep telefonunun satıldığını öğrendik. Sizler için 2023 yılında en çok satan cep telefonu marka ve modellerini listeledik.