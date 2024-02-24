2023 yılında en çok hangi cep telefonu satıldı
2023 yılında en çok satılan telefonun hangi markaya ait olduğu merak ediliyor. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiklerinden beri en önemli teknolojik cihazımız haline geldi. İşte 2023 yılında en çok satılan akıllı telefon marka ve modelleri.
Hepimizin elinden düşürmediği akıllı telefonlar, çok da uzak olmayan bir geçmişte hayatımıza girdi. Cebimizde taşıdığımız ve çoğu neredeyse bilgisayarlarla aynı güçte işlem kapasitesine sahip bu cihazlar, aynı zamanda yaşam alışkanlıklarımızı da önemli ölçüde değiştirdi. Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren sosyal medya, bizim haber alma ve eğlence anlayışımızı kökten değiştirirken, Youtube, Netflix gibi video izleme platformları da izleme alışkanlıklarımızı değiştirdi.
İnsan hayatına önemli ölçüde etki eden bu aletler, her yıl yüzlerce milyon adet satılıyor. En çok satılan marka ve modeller yıllara göre değişiklik gösteriyor. Markalar, her yıl yeni modeller piyasaya sürüp, pazar paylarını arttırmaya çalışıyor.
2023 yılı cep telefonu satış verilerinin açıklanmasıyla, geçtiğimiz yıl en çok hangi marka ve model cep telefonunun satıldığını öğrendik. Sizler için 2023 yılında en çok satan cep telefonu marka ve modellerini listeledik.
Canalys'in paylaştığı veriler göre 2023 yılında cep telefonu satışlarını iPhone markası domine etmiş durumda. Marka, listenin ilk beş sırasını işgal ediyor. iPhone 14 Pro Mac, ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 13 2023 yılının en çok satan 5 cep telefonu modeli oldu. iPhone listedeki bu beş telefonundan toplamda 148 milyon adet sattı. iPhone'un domine ettiği listeye Samsung markası, 3 telefonuyla girmeyi başardı.
2023 YILININ EN ÇOK SATAN CEP TELEFONLARI
1- iPhone 14 Pro Max - 34 Milyon
2- iPhone 15 Pro Max - 33 Milyon
3- iPhone 14 - 29 Milyon
4- iPhone 14 Pro - 29 Milyon
5- iPhone 13 - 23 Milyon
6- Samsung Galaxy A14 4G - 21 Milyon
7- iPhone 15 Pro - 21 Milyon
8- Samsung Galaxy A54 5G - 20 Milyon
9- Samsung Galaxy A14 5G - 19 Milyon
10- iPhone 15 - 17 Milyon