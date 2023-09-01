2024 asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahmin TÜRK-İŞ’ten geldi
Milyonlarca asgari ücretli, 2024 asgari ücret zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2024 asgari ne olacak? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretliye zam enflasyondan fazla mı olacak?
Enflasyondaki artıştan sonra vatandaşın aldığı maaş şimdiden erimeye başladı. Geçtiğimiz senede olduğu gibi 2023 yılında da hükümet ikinci bir zam yaptı. 6 ay arayla zam yapılsa da para yine cepte kalmadı.
Asgari ücretli çalışan ise, henüz bu yıl bitmeden gelecek kaygısına girdi. 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Halk bu sorunun cevabını merak ediyor. Enflasyonun yeniden yukarı doğru yön değiştirmesi kafalarda soru işareti bırakıyor.
2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
TÜRK-İŞ, bugün Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yeni açıklanan rakamlarla birlikte asgari ücret yine aşağıda kaldı. Ayrıca TÜRK-İŞ 2024 yılı için asgari ücret tahmininde bulundu.
TÜRK-İŞ, 2024 asgari ücretin ne kadar olabileceğini duyurdu. Asgari ücret için tahmini bir rakam 15.813 lira olarak açıklandı. TÜRK-İŞ tarafından gelen haberlere göre 15.813 liranın kırmızı çizgi olacağı bildirildi. Ancak enflasyonun daha da artmasıyla çalışan işçinin beklentisi daha çok olacaktır. Asgari ücretin son 10 yıllık serüveni şu şekilde;