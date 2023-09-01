2024 asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahmin TÜRK-İŞ’ten geldi

TÜRK-İŞ, 2024 asgari ücretin ne kadar olabileceğini duyurdu. Asgari ücret için tahmini bir rakam 15.813 lira olarak açıklandı. TÜRK-İŞ tarafından gelen haberlere göre 15.813 liranın kırmızı çizgi olacağı bildirildi. Ancak enflasyonun daha da artmasıyla çalışan işçinin beklentisi daha çok olacaktır. Asgari ücretin son 10 yıllık serüveni şu şekilde;